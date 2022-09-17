فهد الخاطر رئيس مجلس إدارة المجموعة والمالك: «ألاميدا» تدرس الطرح فى البورصة

- 1.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لإنشاء أول مستشفى بالصعيد

- حجم استثماراتنا فى مصر بعد 5 سنوات سيصل إلى 10 مليارات.. وافتتاح مستشفى أسيوط خلال 3 سنوات

تدرس مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، الطرح فى البورصة المصرية، بحسب ما كشف عنه فهد الخاطر رئيس مجلس الإدارة والمالك، مشيرا إلى أن الخطة لا تزال فى مرحلة الدراسات الأولية، رافضا الخوض فى أى تفاصيل أخرى.

وتمتلك مجموعة ألاميدا مستشفيات السلام الدولى ودار الفؤاد الشهيرتين.

وذكر الخاطر فى تصريحات صحفية خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المجموعة تعتزم ضخ 5 مليارات جنيه لافتتاح مستشفيات بمدن، العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والإسكندرية، فضلا عن محافظة أسيوط، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إجمالى الاستثمارات بالسوق المحلية إلى 10 مليارات جنيه.

وذكر الخاطر أن التكلفة الاستثمارية لتدشين مستشفى أسيوط، التى تعد أو مستشفى للمجموعة بصعيد مصر، تبلغ 1.5 مليار جنيه، موضحا « أنه جرى شراء قطعة الأرض، وتجرى حاليا عمليات التصميم الهندسى وتستغرق 6 أشهر، على أن يتم الافتتاح خلال السنوات الثلاث المقبلة».

وأشار الخاطر فى جولة صحفية نهاية الاسبوع الماضى بمستشفى السلام الدولى، بالقاهرة الجديدة، إلى أن المجموعة تعتزم التوسع فى مقر فرع مستشفى السلام الدولى بالقاهرة الجديدة، عبر شراء قطعة أرض مجاورة، فضلا عن توسعة مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، مفضلا عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن.

وتأسست مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية عام 1999، وتقدم خدمات الرعاية الطبية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجموعة أكثر من 1023 سريرا و128عيادة، وذلك فى 4 مستشفيات فى أنحاء القاهرة الكبرى، وهى مستشفى السلام الدولى فى المعادى، ومستشفى دار الفؤاد فى مدينة السادس من أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد فى مدينة نصر، ومستشفى السلام الدولى فى القاهرة الجديدة.

كما تدير المجموعة مركز المناظير والجهاز الهضمى تحت علامة مركز الإكسير (Elixir GIT Care)، ومركز خدمات الرعاية الصحية والمنزلية تحت شعار «طبيبى»، ومركز إعادة التأهيل الألمانى.