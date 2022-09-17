العثور على جثة طفل ملقاة وسط الزراعات في البحيرة

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تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل ملقاة وسط الزراعات بإحدى قرى مركز حوش عيسى.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى بعثور أهالى عزبة شوشة التابعة لقرية الكوم الأخضر دائرة المركز على جثة طفل ملقاة وسط الزراعات بالقرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين لرئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى العثور على جثة" ياسين أحمد محمد عبد العزيز " ٤ سنوات، وبفحص الجثة تبين لمفتش الصحة وجود أثار عنف على الجثة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها والأداة المستخدمة فى الحادث، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.