أحمد ريان: تحدي موسيماني؟ قلت له لو خرجت للإعارة سأكون هداف الدوري

تحدث أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عن التحدي بينه وبين الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، مدرب الأحمر الأسبق، موضحا ما يتردد بشأن خلافه معه.

وقال ريان، في تصريحات تلفزيونية: «ذكر في وسائل الإعلام أننا تشاجرنا ولكن هذا لم يحدث، بيتسو موسيماني تحدث معي بشكل جيد أنا وبعض اللاعبين، وقال سنعتمد عليكم في الفترة المُقبلة، في اليوم التالي أصبت بكورونا، وكل اللاعبين شاركوا في مباراة الكأس، وبعد عودتي كنت أشارك فترات قصيرة».

وأضاف: «طلبت منه أن أشارك أكثر من ذلك لكي أحافظ على مكاني في المنتخب الأولمبي، فكان رده أن التدريب مع المستوى الأول أفضل من اللعب بالمستوى الثان، ولكني اعترضت على ذلك».

وواصل: «قلت له لو خرجت إعارة سأكون هداف الدوري، قال لي سأوافق على إعارتك وسنرى، لكن لم نتشاجر، أنا لا أتشاجر مع أحد ولو كان حدث ذلك إذًا، لماذا عندما عدت من ألتاي قال لي موسيماني أريدك معي في الفريق».

ونوه: «لم يخصم مني أموال في الأهلي بسبب عدم انضباط أو تأخير عن التدريبات، مرة وحيدة خصم مني في الجونة بسبب سوء تفاهم واعتذرت وقتها للكابتن حسام غالي (مدير الكرة هناك في ذلك الوقت)».

وكشف: «قابلت موسيماني وأنا في سيراميكا عندما سجلت 8 أهداف، قال لي "شكل كلامك سيحدث"، قلت له "ما زلت سترى"، وبعد عودتي من تركيا، تحدث معي حول كيف خرجت للإعارة، وقلت له "وصل لي عرض جيد ورحلت"، وتحدثنا في تفاصيل كثيرة، ثم قال لي "أنا الموسم الماضي لم أعتمد عليك ولكن هذا الموسم سأعتمد عليك"».

وأتم ريان حديثه، قائلا: «موسيماني قال لـ سامي قمصان، هل نستطيع قيده الآن؟، وكانت الاجابة لا، فقال لي ستتدرب وتكون جاهز للموسم الجديد».