الري: متابعة مستمرة لأداء منظومة الشكاوى لضمان تحقيق التواصل الفعال مع المنتفعين

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة لضمان تحقيق التواصل الفعال مع المنتفعين والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف سويلم، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إذ يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر أغسطس 2022 بلغت 96%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 606 شكاوى وطلبات واستغاثات خلال شهر أغسطس الماضي.

وتلقى سويلم تقريرا من المهندسة إيمان عبد العزيز، المشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، خلال أغسطس.

وأشار التقرير إلى عدد من الشكاوى التي تعاملت معها الإدارة المركزية لوزارة الري في المحافظات المختلفة، ومنها توجيه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تفيد بتضرر أهالي كفر زيادة بمركز كوم حمادة بسبب تراكم القمامة أمام المستشفى العام.

وتابع: "أجرت الإدارة معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أنها تقع على مصرف كوم حمادة عند كيلو ١٨,٥، وطهرت الإدارة العامة لصرف شرق البحيرة المصرف ونقلت ناتج التطهير للمقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية".

وذكر التقرير أيضًا أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط تلقت شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية عواجة بمركز ديروط بسبب قطع أحد المواطنين طريق الري الخاص به، مضيفًا: "تم بحث الشكوى وإصدار وتنفيذ قرار إداري مؤقت بفتح المسقى".

وتابع: كما جرت توجيه الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالي قرية ناهيا بمركز كرداسة بسبب تراكم القمامة في مصرف ناهيا بمدخل القرية، ومن ثمَّ جرى تطهير المصرف.