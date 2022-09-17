مصدر باتحاد السلة: أنس أسامة من حق الاتحاد السكندري

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انتهت أزمة أنس أسامة لاعب منتخب مصر لكرة السلة والذي أعلن الاتحاد السكندري مؤخرا التعاقد معه رغم إعلان الزمالك تجديد التعاقد مع اللاعب، حيث أنهت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد السلة تحقيقها في الأمر وتستعد لإصدار قرارها بأحقية الاتحاد السكندري في اللاعب.

وقال مصدر باتحاد السلة لـ "الشروق": "انتهت لجنة شؤون اللاعبين من تحقيقها في واقعة أنس أسامة بعد تقديم ناديي الزمالك والاتحاد السكندري عقودهما مع اللاعب خلال الفترة الماضية".

وأضاف المصدر: "عقود الاتحاد السكندري مع أنس أسامة سليمة بينما عقود الزمالك بها "كشط" في بعض البنود واللاعب لم يوقع على اللائحة الداخلية للنادي".

وتابع: "اتحاد السلة أمهل نادي الزمالك حتى يوم 15 سبتمبر الجاري لتقديم العقود الجديدة وهو ما لم يحدث ليصبح اللاعب من حق الاتحاد السكندري بشكل رسمي على أن تعلن لجنة شؤون اللاعبين هذا القرار خلال الساعات المقبلة".

ويتواجد أنس أسامة مع بعثة الاتحاد السكندري في صربيا حاليا لإقامة معسكر إعدادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية في أكتوبر المقبل.