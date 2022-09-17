التخطيط تعقد ورشة لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات لشرح خطوات عملية التقييم

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة تدريبية -عبر الفيديو كونفرانس- لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ لشرح الخطوات التفصيلية لعمليات تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة، بدءا من عملية فرز واستبعاد الطلبات غير المكتملة، ومرورا بشرح كيفية استخدام أداة التقييم، بالإضافة إلى إعداد التقارير النهائية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وخلال الورشة استعرض محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي وعضو اللجنة الوطنية للمبادرة، خطوات نظام التقييم، والمشروعات الموجودة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، والمعايير والشروط المنطبقة على المشروعات.

وذكر محمدي، أن الورشة هدفت إلى مراجعة الإطار الزمني لمراحل المبادرة بعد غلق باب التقدم في 18 سبتمبر الجاري، موضحًا أنه سيتم إتاحة المشروعات المتقدمة للمقيمين من اللجان التنفيذية للاطلاع عليها ومراجعة المشروعات المنطبق عليها الشروط، على أن تبدأ بعد ذلك تقييم المشروعات الفعلية التي استوفت جميع الشروط.

وأكد محمدي، خلال الورشة، أهمية سرية جميع المعلومات الخاصة بالمشروعات، كذلك أهمية تفرغ المقيمين تفرغا كاملا بما يضمن تعرض جميع المشروعات لنفس المستوى من المناقشات.

كما تم خلال الورشة استعراض أداة تقييم وآلية حفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.

وعقب شرح آلية تقييم المشروعات؛ تم تقسيم الحضور لمجموعات عمل عددها 27 مجموعة لـ27 محافظة، مع ممثلين لوزارة التخطيط مع كل مجموعة، لتنسيق الأدوار خلال الفترات القادمة. كما تم الرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بمرحلة التقييم في المبادرة.