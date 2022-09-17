رئيس حي وسط الإسكندرية تقود حملة لإزالة تعديات على أراض زراعية بأبيس

قادت رئيس حي وسط الإسكندرية، عزة سعد، حملة اليوم السبت، بالتنسيق مع لجنة التعديات على الأراضي الزراعية بالحي، لإزالة تعديات وإشغالات بقرية أبيس العاشرة، كما رصدت الحملة شدة خشبية مخالفة، وتحفظت على سيارة محملة بالأخشاب.

وأوضح بيان صادر عن حي وسط الإسكندرية أن الحملة قامت بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية، رصدت حالة تعد على أرض زراعية عبارة عن أسوار على قطعة أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة بمساحة 150 مترا تقريبا، وارتفاع الأسوار حوالي 5 أمتار، وتمت إزالة المخالفة في الحال وهدم الأسوار، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

وفي سياق متصل، تم رصد شدة خشبية بالدور الأرضي أبيس العاشرة، وتم التحفظ على السيارة المحملة بالأخشاب المستخدمة في الأعمال، والإحالة إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمشاركة وحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة بالحي.