بويبلا يفوز على تيجريس أونال في الدوري المكسيكي

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فاز فريق بويبلا على ضيفه تيجريس أونال 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل مازاتلان مع تولوكا 1/1.

وسجل هدفي بويبلا مارتن باراجان في الدقيقتين الأولى و29 ، فيما سجل هدف تيجريس أونال اللاعب سامير في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة طرد لويس كينيونيس وفلوران توفين ،لاعبي تيجريس أونال في الدقيقتين 77 والأخيرة من اللقاء.

ورفع بويبلا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد تيجريس أونال عند27 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، تعادل مازاتلان مع تولوكا 1/1.

وتقدم مازاتلان بهدف سجله بريان كولولا في الدقيقة 23 وتعادل تولوكا عن طريق كاميلو ادا سيلفا في الدقيقة 55.

ورفع مازاتلان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع تولوكا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس .