تركيا وروسيا تتوصلان لتسوية بشأن بناء محطة طاقة نووية

انتهى خلاف وقع بين الشركات التركية والروسية، بعدما كان يهدد بعرقلة طموحات الطاقة النووية لدى تركيا وخروجها عن مسارها ، وذلك خلال محادثات جرت اليوم بين رئيسى البلدين.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إعادة شركة البناء التركية "أي سي اكتاس" للعمل كمقاول رئيسي في المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار.

أفاد ذلك مسؤول تركي لوكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة ، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أيضًا، أن جميع القضايا المتعلقة ببناء محطة محطة "أق قويو" النووية في تركيا تم حلها.