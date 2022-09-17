لقي 21 شخصا مصرعهم، بينهم 19 طفلا في حادث سير في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا.



ووفقًا لبيان صادر عن خدمات الطوارئ نشره موقع قناة "نيوز 24"، لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا، بينهم 19 طفلاً، مصرعهم في حادث في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا.



وقال البيان إن حافلة صغيرة على متنها تلاميذ في المرحلة الابتدائية اصطدمت بشاحنة توصيل بعد ظهر أمس الجمعة.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا نشره الموقع أيضا، أكد أن رئيس الوزراء بالإنابة نوماغوغو سيميلاني، والمواصلات وسلامة المجتمع والاتصال كانوا يقودون جهود الحكومة لدعم الأسر والضحايا.



وأضاف البيان: "نود أن نؤكد للمواطنين وجميع الأسر المتضررة أن الحكومة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التحقيق في سبب هذا الحادث المروع والنتيجة بسرعة".