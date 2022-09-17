علق أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا عن رحيله من صفوف الأهلي مقابل انتقال شادي حسين للأخير، موضحًا موقفه من الانضمام للزمالك.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية: «لا أرى دخولي في صفقة تبادلية تقليلًا مني، لأن الأهلي وجد مصلحته في شادي حسين، وسيراميكا وجد مصلحته في ضمي».

وأضاف: «بالتأكيد حزنت وكنت أتمنى الاستمرار في الأهلي لأنني (أهلاوي) وتربيت في النادي وكنت مُشجع وأحضر كل المباريات، بالتأكيد كنت أتمنى أن أخدم النادي».

وأوضح: «أشكر جماهير الأهلي لأنني شعرت بدعمهم، وإن شاء الله لنا عودة ولن تطول، إن شاء الله سألعب في القلعة الحمراء من جديد، أنا أحب التحديات».

ونوه: «لا يوجد لاعب يخرج 4 سنوات للإعارة إلا ويثق في نفسه أنه سيتألق ويعود لفريقه مرة أخرى، وشادي حسين إضافة للأهلي، الفريق يحتاجه وإن شاء الله سيقدم موسم جيد».

وحول رأيه ماذا لو وصل لك عرض من الزمالك؟، أجاب: «لم يصلني عرض من الزمالك لكي أفكر فيه، أشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك على حديثه عني، ولكن لم يصلني أي عرض».

وأتم: «شرف لأي لاعب يلعب للزمالك لكن أعتقد صعب في الوقت الحالي أنضم للأبيض، أنا تربيت في الأهلي 18 عامًا، (الأهلي عندي في حتة تانية)».