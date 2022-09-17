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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

سجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع ليسجل 17900 جنيه.

سجل سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

سجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

استقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر طن أسمنت المسلح ليسجل 1480 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1438 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1445 جنيها للطن

استقر سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1415 جنيها للطن.

استقر سعر طن أسمنت حلوان 1470 جنيها للطن.

استقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1535 جنيها للطن الواحد.

وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح.