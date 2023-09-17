أحمد موسي: التفاف أهالي بني سويف حول الرئيس السيسي يزعل أعداء الوطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرى ونجوع مصر بمختلف المحافظات شهدت تطورا كبيرا على مستوى البنية التحتية والمشروعات التنموية، التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن المشهد الذي ظهر فيه أهالي مركز ببا بمحافظة بني سويف، وهم ملتفون حول الرئيس السيسي، وإلقائهم التحية ورفع، بمثابة رسالة بهجة وفرحة بالرئيس، معقبًا: «المشهد ده يزعل أعداء الوطن»- على حد قوله.

وأكد أن هذه المشاهد جمعت الرئيس السيسي والمواطنين، واستقبالهم له بالهتافات وعبارات الحب والزغاريد، كل هذه الأجواء اتسمت بتلقائية شديدة وعفوية، لافتًا إلى أن الرئيس يتبادل الحب والمشاعر الطيبة لكل المواطنين.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للقائمين على مشروع حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي؛ بسبب دورهم الفعال في الآونة الأخيرة في تخفيف الأعباء عن العديد من كاهل المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الرئيس السيسي، بتقنية الفيديو كونفرانس، عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وذلك خلال لقاء مع أهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وشملت المشروعات، التي افتتحها الرئيس، مجمع مصانع الرواد، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة، وجامعة بني سويف الأهلية، ومستشفى إهناسيا المركزي.