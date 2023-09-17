مقتل طفلة جراء سقوط طائرة عسكرية إيطالية خلال تدريب

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أفادت تقارير بأن طفلة /5 سنوات/ تعرضت لإصابة مميتة في إيطاليا إثر سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال تدريب بهلواني قرب تورين.

وتمكن الطيار من استخدام مقعد القذف للخروج من الطائرة في الوقت المناسب ونجا بفضل مظلته، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم السبت.

وتم نقل والدي الطفلة المتوفية وصبي في التاسعة من عمره إلى مستشفيين في تورين لإصابتهم بحروق.

ووقع الحادث خلال تدريب لفريق الطيران البهلوني بالقوات الجوية الإيطالية، المعروف باسم "فريتشي تريكولوري"، من أجل عرض بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس القوات الجوية اليوم الأحد.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها. وأظهر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تنفصل عن السرب وتنطلق بسرعة عالية صوب المدرج.

وتتواصل التحقيقات بشأن أسباب الحادث بالتحديد.

