قالت السلطات الأمنية الإيرانية إنها اعتقلت أكثر من 260 شخصا في ذكرى وفاة جينا مهسا أميني، وفقا لوسائل إعلام محلية، فيما شنت السلطات حملة قمع شديدة لتجنب تجدد الاحتجاجات.



وتمت الاعتقالات الـ260 في غضون 24 ساعة، وفي ذكرى تنظيم بعض من أكبر الاحتجاجات في إيران في التاريخ الحديث، حسبما ذكرت صحيفة "شرق" يوم الأحد.



وأوضحت السلطات الأمنية أن الاعتقالات تمت بسبب انتهاكات الأمن العام والتحريض على التظاهر وحيازة الأسلحة.



وأثارت وفاة الشابة الكردية الإيرانية أميني، التي وافقت الذكرى السنوية الأولى لها أمس السبت، موجة من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء إيران في أواخر عام 2022.



وقبل الذكرى السنوية، اتخذت القوات الإيرانية إجراءات أمنية صارمة لمنع تجدد موجة المسيرات.