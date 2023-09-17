دوكو: هدفي الأول مع مانشستر سيتي يعني الكثير

عبر الجناح البلجيكي جيريمي دوكو عن سعادته البالغة بعد تسجيله أول أهدافه بقميص فريقه مانشستر سيتي ومساهمته في فوزه على مضيفه ويست هام يونايتد 3 /1 أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى ويست هام الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جيمس وارد براوس في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف سجله جيريمي دوكو في الدقيقة 46، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة حتى هذه الجولة ، فيما توقف رصيد ويست هام عند عشر نقاط في المركز السادس.

وقال دوكو الذي حصل على جائزة رجل المباراة "هو هدف يعني الكثير، خاصة أنه جاء بعد هدف ويست هام ".

وأضاف "كنت أريد فعل شيء جيد، لقد سجلت وساعدت الفريق، وأنا سعيد من أجل ذلك".

وأشار "كان لدينا الكثير من الفرص في الشوط الأول دون أن ننجح في التسجيل، ولكن ردة الفعل كانت جيدة، وواصلنا اللعب وبعدها سجلنا ثلاثة أهداف، وقدمنا مباراة جيدة".

وكشف دوكو "استمتعت باللعب أمام فلاديمير كوفال، كان هناك العديد من الصراعات الثنائية، والمدرب يعرف بأنني جيد في ذلك... لذلك كنت أذهب معه في صراع رجل لرجل، وحاولت فعل ذلك ونجحت، استمتعت بالمباراة أمامه".

وواصل "أظهرت بعض مما يمكنني تقديمه اليوم، كنت أقل خجلًا ... لم انطلق بعد، ولكنني استمتع كثيرًا، إنها لحظة مهمة لي ولعائلتي".

وختم دوكو بالقول "أتمنى أن نفوز بالعديد من المباريات والبطولات، وأن أتمكن من تسجيل العديد من الأهداف".