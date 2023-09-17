قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إنّ هناك تقديرات بوجود 1000 جثة في البحر من ضحايا فيضانات ليبيا التي ضربتها العاصفة دانيال.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مياه البحر تحوّلت إلى اللون البني بفعل كمية «الطين» التي انجرفت مع السيول، واصطحبت معها المنازل، متابعا: «المياه لو كانت شفافة كان هيبقى سهل تطلّع الجثث بالهليكوبتر لكن الموضوع صعب جدا دلوقتي».



وأوضح أن انهيار سدي مدينة درنة سبب هول الكارثة، كونهما كانا يحجبان مياه الأمطار والفيضانات، مشيرا إلى عدم إجراء صيانة لهما منذ وفاة الرئيس الراحل معمر القذافي.



ولفت إلى توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجُّه مجموعة من المهندسين من إدارة المهندسين العسكريين لمعاينة السدين وبحث المطلوب لهما.



وأفاد بأن التغيرات المناخية لها أضرار مستمرة، ما يعني أن الكارثة قد تتكرر في أي وقت، وبالتالي تبذل جهودٌ كبيرة لاحتواء ذلك.



وأشار إلى إجراء دراسة فنية متكاملة من قِبل بعض الخبراء تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة وسلاح المهندسين، لتحديد المطلوب فعله لترميم سدي درنة.







وتعرضت ليبيا لإعصار مدمر، أسفر عن فيضانات جرفت أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية، وأسفرت عن وفاة الآلاف بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.