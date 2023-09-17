تقدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا ومصابي فيضانات ليبيا وزلزال المغرب من المصريين، لافتة إلى بدء التضامن صرف التعويضات لأهالي الضحايا والمصابين منذ الخميس الماضي وحتى الآن.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، إلى اتخاذ وزارة التضامن حزمة من الإجراءات وتدخلات الحماية الاجتماعية لأسر الضحايا التي فقدت عائلها جراء الأحداث السابقة خارج البلاد.

وعلي صعيد القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس السيسي على هامش زيارته لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف السبت، قالت إن الإجراءات الصادرة تأتي ضمن منظومة ومظلة الحماية الاجتماعية في إطار سياسية العدالة الاجتماعية المواكبة للتغيرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم.

وأوضحت أن القرارات تشمل زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% ليصبح الإجمالي التراكمي 40% بعد حزمة الزيادة الأخيرة بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الماضية.

ولفتت إلى إضافة مليون أسرة جديدة على مدار العام الماضي (2022) ليتجاوز أعداد المستفيدين 5.2 مليون أسرة بحد أدنى 650 جنيها وأقصى 800 جنيه، مشيرة إلى منح المستفيدين من البرنامج ميزات مجانية تشمل تعليم للأطفال وبطاقة تموين، موضحة أن إجمالي الدعم المباشر للأسرة الواحدة يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه.

وأشارت إلى بلوغ تكلفة دعم تكافل وكرامة بعد قرارات الرئاسية السبت لـ 4.7 مليار ليصبح إجمالي الدعم المقدم للمستفيدين 35.6 مليار جنيه بزيادة 17.5 مليار خلال عام واحد، فضلا عن تجاوز الدعم التمويني 127 مليارا، موضحة أن ميزانية الحماية الاجتماعية تجاوزت 550 مليار جنيه سنويا.

ونوهت إلى جواز تمكين الأسرة الواحدة من تلقي أكثر من دعم من خلال الحصول على: (تكافل + 2 كرامة) وذلك في حال وجود أكثر من مسن وطفل أو شخص من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مبادرات إعفاء صغار الفلاحين والمزارعين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط؛ تأتي في ضوء حلقة مستمرة من التفاعل مع تأمين كافة الفئات بإجراءات الحماية الاجتماعية.

وأصدر الرئيس السيسي عدة قرارات لمجابهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف العبء عن المواطن إلى جانب القوات السابقة شملت؛ رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل لفئة الدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15 %.

