كارل جوستاف يحتفل بنصف قرن على اعتلاء عرش السويد

انهى ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف ذكرى مرور نصف قرن على اعتلائه العرش، أمس السبت، بجولة في عربة فاخرة وحفل موسيقي مفعم بالنشاط بعد عدة أيام من الاحتفالات.

وقاد الملك عربته مرورا بوسط ستوكهولم مع الملكة سيلفيا، في الوقت الذي اصطف فيه آلاف الأشخاص على جانبي الطريق.

وبعد ذلك حضر حفلا موسيقيا تضمن أشهر الأغاني التي صدرت طوال فترة حكمه، من بينها ما غنته فرقة "أبا" وصولا إلى العمل الذي فازت به السويد بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

يشار إلى أن الإحياء الفعلي للذكرى السنوية لاعتلاء كارل جوستاف العرش كان يوم الجمعة الماضي، بعد أن أصبح ملكا قبل 50 عاما عندما كان عمره حينها 27 عاما.

وكان آنذاك عديم الخبرة ومحرجا وبمرو السنين أصبح يحظى باحترام وتقدير الناس.

اليوم، هو العاهل الأطول حكما في تاريخ السويد وأحد المسئولين الأطول مدة في العالم.

وترجع شعبية العائلة المالكة بشكل رئيسي إلى الملكة سيلفيا سوميرلاث، المولودة في هايدلبرج بألمانيا، والتي التقى بها كارل جوستاف في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونخ وتزوجا بعد ذلك بـ4 سنوات.

وأظهر الملك مدى ما تعنيه له الملكة، خلال مأدبة للاحتفال بالذكرى السنوية مساء الجمعة، وقال مخاطبا الملكة: "لم يكن من الممكن أن أحصل على رفيق درب أفضل منك".

وبينما عبر زعماء دول شمال أوروبا الآخرين، عن تحياتهم لكارل جوستاف يوم الجمعة، بينما احتفل الشعب أمس السبت بملكهم.

وإلى جانب الأغاني، تم خلال الحفل أيضا عرض مجموعة من الصور التقطت عبر العقود الخمسة التي قضاها الملك على العرش.