إخماد حريق نشب أعلى مطعم مشويات في الإسكندرية

سيطرت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق نشب أعلى مطعم مشويات شهير "مغلق"، واقع أمام محطة ترام الإبراهيمية، وذلك دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول وقوع حريق أعلى مطعم بناصية شارع اللاجتيه، منطقة الإبراهيمية.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي المحال والعقارات المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فقد رجحت المعاينة والفحص الأولي أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

