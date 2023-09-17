قال رئيس بلدية درنة، إن عدد الوفيات في المدينة نتيجة إعصار دانيال المدمر قد يتراوح ما بين 18 إلى 20 ألفا، من إجمالي عدد سكان 100 ألف نسمة، في الوقت الذي تقدر فيه المساحة المدمرة بالكامل في المدينة بـ100 كم. وأوضح الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن الضحايا دفنوا في 3 مقابر جماعية.

وكانت السلطات الليبية أعلنت أن درنة مدينة منكوبة ورفعت حالة الطوارئ فيها لمدة عام، وسط توافد المساعدات العربية والدولية لتدارك الكارثة.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن هناك مصريين ما زالوا يترقبون مصير أبنائهم ضمن ضحايا إعصار دانيال في ليبيا، مشيرة إلى تقديرات رسمية بوصول عدد المتوفين إلى 300، بعدما شارك أهالي قرية الشريف ببني سويف في موكب جنائزي مهيب لدفن 68 جثمانا من ذويهم، راحوا ضحية الإعصار.

• ضحايا كُثُر جميعهم من عائلة واحدة

في مشهد لا يختلف قسوة عن نظائره من جثث الضحايا الذين ابتلعهم البحر، وآخرين ممن سقطت منازلهم فوق رؤوسهم، ظهرت قائمة مرعبة لضحايا كُثُر جميعهم من عائلة واحدة، التابعة لإحدى القبائل الليبية، هي عائلة "الطشاني".

"عائلة رجب ومحمد وحمدي والصالحين وإبراهيم وعبد الباسط الطشاني".. قائمة ضحايا طويلة قد يتخطى عددهم الثلاثين، جميعها لأبناء فروع عائلة "الطشاني"، كان بينها ابنتي وزوجة شقيق الإعلامي الليبي طلال الطشاني، الذي لم تكن الكارثة بمنأى عن فرع عائلته الصغيرة.

تواصلت "الشروق" مع طلال الطشاني المذيع في راديو "المختار" بمدينة البيضاء، الذي أكد صحة القائمة التي تضم أكثر من 30 اسما متوفيا من نفس العائلة.

وأضاف أن عائلة الطشاني كبيرة ومتفرعة، وتعتبر من أكبر العائلات التي تندرج من قبيلة التواجير في ليبيا.

ولم تسمح حالة الطشاني بالخوض في تفاصيل الكارثة التي ألمت بالمدينة وضربت أسرته الصغيرة في مقتل بوفاة ابنتي أخيه وأمهما في غمضة عين، لكنه يؤمن أن ليبيا شهدت أكبر كارثة مناخية في تاريخها منذ أكثر من نصف قرن.

وأضاف الطشاني، أن انفجار سد شهير في درنة أدى لغرق جزء كبير جدا من المدينة، وهو الذي تسبب في فقدان 30% من تضاريسها، متابعا أنه تفقد الأرض على الواقع.

وشملت قائمة ضحايا عائلة الطشاني الآتي:

1. وفاة الأب والأم وأخان وأختان والجدة واثنان من الأعمام من عائلة رجب الطشاني.

2. وفاة الأب والابنان من عائلة محمد عبدالمجيد الطشاني.

3. وفاة ابنان من عائلة محمد عبد المجيد الطشاني.

4. وفاة زوجة وأبناء حمدي عبدالقادر الطشاني وزوجة أخيه وأبنائه.

5. وفاة 3 من عائلة الصالحين الطشاني.

6. وفاة خالد إبراهيم الطشاني وزوجته.

7. وفاة 3 سيدات من عائلة عبدالرحيم الطشاني.

8. وفاة زوجة وابنتي عبدالباسط سعد الطشاني.

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