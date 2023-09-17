أعلن مجلس إدارة شركة باكين، بالإجماع، الموافقة على شطب قيد أسهم الشركة بالبورصة شطبا اختياريا، وذلك بعد شرائها حصة الحكومة بالشركة.

قالت الشركة، في بيان للبورصة، إنها سوف تشتري أسهم المعترضين على الشطب الاختياري بذات العرض المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة للاستحواذ على حصص مسيطرة بالشركة بسعر 39.80 جنيه.

وذكرت الشركة، أنها فوضت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس منفردين في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لشطب الشركة.

كما تم تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لوحدة التعامل باسم الشركة لدى جميع الجهات الحكومية، وإبرام كله التعاملات البنكية، والتوقيع على القروض، والتوقيع على المشتقات المالية بما في ذلك عقود المبادلة والعقود الآجلة وعقود الخيارات، بما في ذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن تذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة.

وكانت الأصباغ الوطنية الإماراتية تقدمت بعرض شراء في مايو الماضي لشراء حصة لا تقل عن 75% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 39.80 جنيه للسهم، وقد استجابة له الشركات الحكومية المالكة حصص بالشركة، حيث باع كلا من القابضة الكيماوية، وبنك مصر حصصهم البالغة 44.5% و10% على الترتيب بقيمة إجمالية 770 مليون جنيه، كما استجاب عدد من المساهمين الآخرين، للعرض لترتفع بشلك ملكية الأصباغ الوطنية إلى 80.66% مقابل 15.5% لشركة ايه ام ان لاستثمار الصناعي والباقي نسبة تداول حر.