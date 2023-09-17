محافظ كفر الشيخ: تسليم 35 مركب صيد للصيادين بقرية الشخلوبة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسليم 35 مركب صيد جديدة مطابقة للمواصفات مجاناً، وجرى توزيعها على الصيادين في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وسيتم التواصل مع الصيادين مستقبلاً لإجراء الصيانة اللازمة للمراكب أو إصلاح أي عطل قد يطرأ على مركب الصيد مجانا.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة ماجد جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والسيد إبراهيم فرحات شيخ الصيادين بالشخلوبة، وعدد من الصيادين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سبق تسليم 48 مركب صيد في شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة "بر أمان"، بالتعاون بين المحافظة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.