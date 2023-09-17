في تطور غير عادي، لا يزال تفشي الإنفلونزا الذي بدأ أواخر العام الماضي في اليابان مستمرا وفي حالة انتشار.

وعادة، يبدأ تفشي الإنفلونزا في اليابان في فصل الشتاء وينحسر في الربيع. ويبدو أن السبب وراء الوضع الحالي هو انخفاض مناعة الأشخاص جراء عدم إصابتهم بالإنفلونزا بسبب قيود الحركة المتعلقة بفيروس كورونا، ولزيادة حركة السفر عبر الحدود، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتم إغلاق بعض المدارس مؤقتا بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا. ويعتبر الخبراء في حالة تأهب قصوى حيث قد تشهد البلاد عددا أكبر من مرضى الإنفلونزا بصورة أكثر من المعتاد من الآن فصاعدا.

وتتلقى وزارة الصحة تقارير عن أعداد مرضى الإنفلونزا من نحو 5000 مؤسسة طبية تخضع للمراقبة المنتظمة في جميع أنحاء اليابان. وإذا تجاوز عدد المرضى 1 لكل مؤسسة أسبوعيا، فهذا يشير إلى تفشي المرض، بحسب الوزارة.

جدير بالذكر أنه لم يحدث أي تفش كبير لمرض الإنفلونزا جراء تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة العدوى بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في يناير 2020.