الشرطة الألمانية تفض حفلا موسيقيا لليمين المتطرف في مدينة دريسدن

فضت الشرطة الألمانية حفلا موسيقيا لليمين المتطرف في مدينة دريسدن شرقي البلاد.

وذكرت الشرطة ليلة السبت/الأحد الماضية أنها تلقت معلومة عن الحدث مساء أمس وأن قوات الطوارئ منعت تشغيل الموسيقى الحية المحسوبة على التيار اليميني المتطرف.

وعثرت الشرطة على العديد من اللافتات اليمينية المتطرفة ومواد تسويقية تحمل رموزا محظورة. وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين سجلت الشرطة بياناتهم الشخصية 76 شخصا.

وحررت الشرطة 9 محاضر جنائية بتهمة استخدام رموز تابعة لمنظمات مخالفة للدستور وبتهمة إثارة الفتنة.

وبلغ عدد قوات الطوارئ التي حضرت إلى الحفل 300 فرد منهم أفراد من إدارة الشرطة في دريسدن وأفراد من ولايتي بافاريا وسكسونيا كما استعانت القوات بمروحية شرطية من ولاية تورينجن.