كاليفورنيا تقاضي 5 من أكبر شركات النفط والغاز في العالم بسبب حملة تضليل تتعلق بتغير المناخ

رفعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية ضد 5 من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، بدعوى تورطها في "حملة تضليل استمرت لعقود" تتعلق بتغير المناخ والمخاطر التي يشكلها الوقود الأحفوري، الأمر الذي أجبر الدولة على إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لمعالجة الأضرار المتعلقة بالبيئة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية، أن المدعي العام بولاية كاليفورنيا روب بونتا رفع الدعوى القضائية يوم الجمعة في المحكمة العليا في سان فرانسيسكو زاعما أن شركات إكسون موبيل، وشل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وبريتش بيتروليوم، ومعهد البترول الأمريكي، كانوا على علم منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل بأن حرق الوقود الأحفوري من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولكن بدلا من تنبيه العامة بشأن تلك المخاطر التي تتعرض لها البيئة اختاروا إنكارها أو التقليل من شأنها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمحاميي المدعي عليهم للتعليق على القضية.

وقالت الدعوى، إن ولاية كاليفورنيا أنفقت عشرات المليارات من الدولارات للتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الأضرار التي تسبب بها حتى الآن، وسيتعين عليها إنفاق أكثر من ذلك بكثير في السنوات القادمة.

وانضم إلى الخطوة التي قام بها بونتا، حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الذي بدأ في عام 2019 في الدعوة إلى خطط للتخلص التدريجي من إنتاج النفط في الولاية، مشيرا إلى الآثار الضارة المتزايدة للاحتباس الحراري.