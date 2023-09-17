انتصار كلوب أمريكا ومونتيري في الدوري المكسيكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتسح كلوب أمريكا ضيفه تشيفاس 4 /صفر كما فاز مونتيري على ضيفه ليون 3 /1 فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثامنة من الدوري المكسيكي لكرة القدم... والتي شهدت تعادل خواريز مع مضيفه نيكاكسا 1 /1.

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن مونتيري الذي تقدم للمركز الخامس.

وعلى ملعب ازتيكا انتهى الشوط الأول بتقدم كلوب أمريكا بهدفين حملا توقيع بريان رودريجيز في الدقيقة 21 ودييجو فالديس في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أحرز دييجو فالديس الهدف الثاني له والثالث لكلوب أمريكا في الدقيقة 65 وتكفل أليخاندرو زينديجاس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وعلى ملعب بي بي في آي، تقدم مونتيري بهدف عكسي حمل توقيع أوسفالدو رودريجيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 وتكفل سيرخيو كاناليس بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45 وجوردي كورتيزو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وأحرز فيديريكو فيناس الهدف الوحيد لليون في الدقيقة 45 ثم تعرض لاعب الفريق الضيف هيكتور جيوفارا للطرد في الدقيقة 66.