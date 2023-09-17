بلدية المحلة يكشف أسباب التراجع عن صفقة المهاجم المغربي

كشف مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، سبب عدم إتمام التعاقد مع المهاجم المغربي محمد الزرقاني، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق.

وقال مصطفى الشامي في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «المغربي محمد الزرقاني لاعب جيد لكن لأسباب تتعلق بعدم تأقلمه مع الأجواء في مصر لم يتم استكمال التعاقد»

وأضاف: «أحمد عبد الرؤوف مدير فني محترم للغاية يقود الفريق بشكل يتوافق مع رؤية وطموحات إدارة النادي، لذلك تمسكنا باستمراره معنا في الموسم الجديد بعد الصعود».

وتابع: «مع حدوث الانسجام وإضافة العناصر الجديدة أعتقد أننا سنشاهد تجربة جيدة للفريق في مسابقة الدوري، نحاول أن نعمل وفقا لإستراتيجية معينة ولدينا ثقة كبيرة في قدرات أحمد عبد الرؤوف».

وأتم: «في الموسم الماضي مررنا بفترة من عدم التوفيق على مستوى النتائج، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة، والأهم هو الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري لأن اتخاذ قرارات خاطئة قد يتبعه قرارات خاطئة أخرى».