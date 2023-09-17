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بلدية المحلة يكشف أسباب التراجع عن صفقة المهاجم المغربي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 12:22 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 12:22 م

كشف مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، سبب عدم إتمام التعاقد مع المهاجم المغربي محمد الزرقاني، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق.

وقال مصطفى الشامي في تصريحات تلفزيونية عبر القناة «الأولى»: «المغربي محمد الزرقاني لاعب جيد لكن لأسباب تتعلق بعدم تأقلمه مع الأجواء في مصر لم يتم استكمال التعاقد»

وأضاف: «أحمد عبد الرؤوف مدير فني محترم للغاية يقود الفريق بشكل يتوافق مع رؤية وطموحات إدارة النادي، لذلك تمسكنا باستمراره معنا في الموسم الجديد بعد الصعود».

وتابع: «مع حدوث الانسجام وإضافة العناصر الجديدة أعتقد أننا سنشاهد تجربة جيدة للفريق في مسابقة الدوري، نحاول أن نعمل وفقا لإستراتيجية معينة ولدينا ثقة كبيرة في قدرات أحمد عبد الرؤوف».

وأتم: «في الموسم الماضي مررنا بفترة من عدم التوفيق على مستوى النتائج، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة، والأهم هو الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري لأن اتخاذ قرارات خاطئة قد يتبعه قرارات خاطئة أخرى».


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