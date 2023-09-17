الجيش الليبي يرد على اتهامات «المنفي» بشأن تعطيل وصول قوافل الإغاثة والمساعدات

رد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت؛ بشأن اتهام «جهات» محاولة تعطيل وصول قوافل الإغاثة والمساعدات إلى مدينة درنة المنكوبة شرق البلاد.

وقال خلال مقابلة متلفزة عبر شاشة «الحدث» مساء السبت: «إذا كان السيد محمد المنفي يقصد القيادة العامة للجيش؛ فهو لم يشاهد ولم ير ولا يعلم ما تقوم به للقوات المسلحة، نحن من اليوم الأول في درنة والجبل الأخضر نعمل قبل حدوث الكارثة، كنا نحاول إخلاء المناطق ونرسل قوافل المساعدة والدعم بشكل مباشر».

وتابع: «كل ما يحيط بالكارثة مسجل في أشرطة الفيديو، والشعب الليبي يعرف من الذي عطل الفرق الدولية المشاركة في البحث والإنقاذ، وإذا كان الأمر تقريرا عليه أن يتأكد، ونعتقد أنها لا تعني القوات المسلحة أو الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي».

ورفض الرد على تصريح رئيس المجلس الرئاسي الليبي؛ بشأن مطالبة المجتمع الدولي بالتنسيق مع الدولة الليبية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتجاهل الحكومة المكلفة من البرلمان والقيادة العامة، قائلا إن القوات المسلحة غير مستعدة للدخول في جدال سياسي بهذا الصدد في ظل الأحداث الكارثية الراهنة.

وأوضح أن القوات المسلحة تركز كامل جهودها وتسخر إمكانياتها للإيفاء بالمتطلبات اللوجيستية للمناطق المتضررة، لافتا إلى تضحية الجيش الليبي بجنوده وضباطه فداءً لأهالي درنة وباقي مدن الشرق بعد استشهاد العديد من أفراده منذ اليوم الأول.

وأكد أن القوات المسلحة لا ترضخ سوى لصوت وكلمة الشعب الليبي، معقبا: «الشعب الليبي متماسك على قلب رجل واحد ورأية واحدة، هو من نسمع صوته، الصوت هو صوت الشعب المصدوم من الكارثة لتغيير ما يمكن تغييره في البلاد».

وأشار إلى زيارة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، مدينة درنة المنكوبة لتفقد جهود الإغاثة والإنقاذ السبت، ومحاولة استنهاض الهمم ورفع الروح المعنوية للمشاركين في العمليات، لافتا إلى استمرار جهود الجيش في تأمين وتوفير خطوط مواصلات آمن.