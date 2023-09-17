إصابة 9 في حادث بملاهي خلال فعاليات مهرجان أكتوبر فيست بميونخ

أصيب تسعة أشخاص بجروح طفيفة في حادث وقع بملاهي أثناء ركوبهم أفعوانية، خلال فعاليات مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير للجعة، المقام في مدينة ميونخ الالمانية.



وذكرت الشرطة صباح اليوم الأحد، أن عربتين من الافعوانية اصطدمتا مساء أمس السبت، وذلك في أول أيام المهرجان الذي يستمر لمدة 18 يوما.



وقالت الشرطة إن لعبة الافعوانية، التي تحمل اسم "هولينبليتز" أو "برق الجحيم"، مازالت مغلقة، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.



وأوضح المسعفون أن معظم الجروح كانت عبارة عن كدمات، وأنه قد تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للخضوع لمزيد من التقييم.



ومن جانبه، قال فيلي أوتينز، مدير الألعاب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إن أحد القطارين كان متوقفا عندما رجع قطار، كان يتحرك ببطء، إلى الخلف لأسباب غير معروفة.



وأضاف أن كل قطار كان يقل نحو 30 شخصا.



وقال أوتينز: "لقد وقع تصادم طفيف بين القطارين، ونزل جميع الأشخاص من الرحلة بمفردهم".



جدير بالذكر أن مهرجان الجعة الشهير يقام في كل عام بميونخ، ويجذب ملايين الزوار المحليين والدوليين إلى العاصمة البافارية لعدة أسابيع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.



ومن المتوقع أن يرتاد المهرجان الشهير عالميا هذا العام ما لا يقل عن 6 ملايين زائر. ومع اختفاء المخاوف من جائحة كورونا منذ فترة طويلة وتوقعات بطقس جيد خلال فترة المهرجان الخريفي، هناك آمال كبيرة في حدوث تدفق واسع للزائرين.