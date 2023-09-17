ضبط وإنقاذ 36 مهاجرا غربي تركيا

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ضبطت فرق خفر السواحل التركية 36 مهاجرا غير قانوني قبالة سواحل ولايتي أيدن وموجلا غربي البلاد.

وبحسب بيان خفر السواحل اليوم السبت، تم ضبط 25 مهاجرا على متن زورق مطاطي قبالة سواحل قضاء ديديم بولاية أيدن، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء اليوم .

كما أشار خفر السواحل إلى إنقاذ 11 مهاجرا غير قانوني على متن زورق مطاطي قبالة سواحل قضاء بودروم بولاية موجلا.

وأظهرت التحريات أن الجانب اليوناني أجبر المهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، بحسب الأناضول.

وتم نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مركز مديرية المهاجرين في الولايتين، لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

