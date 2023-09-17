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الهند تسجل زيادة في التحصيلات الضريبية المسبقة في 6 أشهر

د ب أ
نشر في: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 7:06 م | آخر تحديث: الأحد 17 سبتمبر 2023 - 7:06 م

ذكرت صحيفة "ايكونوميك تايمز" الهندية، اليوم الأحد، أن التحصيلات الضريبية مسبقة الدفع في البلاد ارتفعت بنسبة 20% في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الذي بدأ في الأول من أبريل الماضي.

ووفقا للصحيفة، قال الخبير الاقتصادي، أديتي نيار، بوكالة "آي سي آر أيه ليمتد" الهندية للتصنيف الائتماني، إن الأرقام الضريبية تشير إلى أن زخم النمو الاقتصادي مستمر في الربع الثاني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الصحيفة، أن الحكومة جمعت 3.54 تريليون روبية (42.6 مليار دولار) حتى الساعة 11.30 مساء من يوم 15 سبتمبر، وهو اليوم الأخير لدفع مثل هذه الضرائب. وقد تتغير الأرقام الفعلية عن ذلك.

كانت التحصيلات الضريبية في النصف الأول من العام المالي الماضي (2022-2023) قد بلغت 2.95 تريليون روبية.


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