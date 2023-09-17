الملك تشارلز يلتقي بأطفال مدارس يتلقون تعليما بشأن الزراعة المستدامة

التقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بأطفال مدارس يتلقون تعليما بشأن أعمال الزراعة المستدامة، وذلك لدى حضوره افتتاح مركز للمهارات الريفية، في منزل فخم ساعد في ترميمه، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاحد.

ويهدف "مركز ماك روبرت للزراعة والمهارات الريفية"، الذي يوجد في منزل "دومفريز هاوس" الفخم بمقطعة إيست أيرشاير، إلى جعل القطاع الزراعي في متناول أولئك الذين ليس لديهم أي صلة به، ومن بينهم المتسربون من المدارس، والباحثون عن فرص عمل، وطلاب المرحلة الثانوية.

وسيوفر المركز الذي تبلغ تكلفته ملايين الجنيهات الاسترلينية، والذي بدأ التخطيط لإقامته منذ عام 2019، تدريبا عمليا للطلاب، من خلال إما زيارات يومية أو دورات دراسية داخلية، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على تحسين الاستدامة.

والتقى الامير تشارلز بطلبة مشاركين في ورشة عمل لاختبار التربة، وشاهدهم وهم يقومون بفحص عينات من التربة تحت المجهر.

كما التقى بتلاميذ، يشارك بعضهم في دورة "فوود فور فيوتشر" (الغذاء من أجل المستقبل) التابعة لمؤسسة خاصة بالأمير، وهي مصممة للحد من هدر الطعام وتعليم التلاميذ بشأن مصادر الغذاء.

كما شاهد تشارلز ورشة عمل بشأن أهمية التغذية فيما يخص أعلاف الحيوانات، وذلك خلال جلسة تعليمية بشأن الزراعة التجديدية والمراعي.

جدير بالذكر أن الزراعة التجديدية هي نهج يهدف لإعادة تأهيل الأنظمة الغذائية والزراعة والحفاظ عليها، ويركز على تجديد التربة السطحية، وزيادة التنوع البيولوجي، وتحسين دورة المياه، وتعزيز خدمات النظام البيئي.

ويشار إلى أن المركز الذي تم تمويله من جانب مؤسسة "ماك روبرت تراست"، وهي مؤسسة خيرية تقدم المنح ومقرها في أبردينشاير، لديه القدرة على تدريب 1800 مشارك سنويا.