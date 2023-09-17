كلوب: معاناة ليفربول في الشوط الأول جعلتني أشكك في الفريق

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن معاناة فريقه في الشوط الأول من المباريات جعلته يشكك في الفريق، وذلك قبل أن يقلب الفريق تأخره بهدف أمام وولفرهامبتون إلى فوز 3 / 1.

وانتقد كلوب إقامة المباراة في وقت مبكر بعد فترة توقف الدوري لخوض مباريات المنتخبات، حيث عاد لويس دياز وداروين نونيز وأليسون بيكر وأليكسيس ماك أليستر أمس الجمعة من أمريكا الجنوبية – واعترف أنه كان يشعر بالقلق من الشوط الأول.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :"في الشوط الأول لم أكن أفهم ما يحدث. لم نكن مستعدين في الشوط الأول ولكن لاعبي وولفرهامبتون كانوا مستعدين بشكل جيد".

وأضاف :" أعلم أنه إذا عبرت الشوط الأول بنتيجة معقولة، يمكنك قلبها في الشوط الثاني". وأردف :"الفريق احتاج للمساعدة، واستطعنا تقديمها قليلا بتغيير اللاعبين وطريقة اللعب. شوطا المباراة كانا مختلفين للغاية".

وأكمل :"نفس اللاعبين الذين واجهوا صعوبات في الشوط الأول، أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لهم في الشوط الثاني".

وتابع :" لاعبو وولفرهامبتون قدموا شوطا أول رائعا، ولكن في الشوط الثاني كنا جيدين للغاية وسيطرنا على المباراة".

وأتم:"حافظنا على هدوئنا، لم يكن هناك تسرع، الفوز 3 / 1 نتيجة لم أكن أتوقعها بعد 20 دقيقة ولكن خلال الشوط الثاني كنا نستحقها".