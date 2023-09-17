الدراسات الدوائية: طبع باركود ثلاثي على العلب الأصلية لمحاربة الغش

طالب الدكتور علي عبد الله، رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية، المواطنين بضرورة تناول الدواء باستشارة من الطبيب أو الصيدلي، منوها بضرورة الحصول على الدواء من مصادره الطبيعية.



وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن المكان الصحيح لشراء الأدوية هي الصيدليات، محذرا من اتجاه البعض لشراء الأدوية عن طريق بعض التطبيقات المنتشرة على الإنترنت؛ تجنبا للحصول على أدوية مغشوشة.



وأوضح أنه يمكن التأكد من الأدوية عن طريق الباركود المسجل على علبة الدواء، وبالتالي تتمكن الصيدليات من معرفة الدواء السليم والمغشوش، منوها بأن المواطن يحق له الحصول على دواء سليم وصحيح، وليس دوره البحث عما إذا كان الدواء مغشوشا أو غير مغشوش.



ولفت إلى أن الدواء عالميًا مقسم إلى فئات، منها ما يجب منه استشاره الطبيب أو يصرف عن طريق روشتة من طبيب ذي تخصص معين، أو روشتة عن طريق أي طبيب، ومنها ما يصرف عن طريق قرار صيدلي، محذرا المواطنين من تناول الأدوية بنصيحة الجيران.



ولفت إلى أهمية القضاء على صاحب مصنع الدواء المغشوش، والمطبعة التي طبعت العلبة المقلدة، مؤكدا أن التكنولوجيا الحديثة صعبت على المواطن التفرقة بين المغشوش والسليم.



وذكر خطة هيئة الدواء في محاربة هذه الإشكالية، والمتمثلة في طبع باركود ثلاثي الأبعاد على العلبة الأصلية؛ لتتبع الدواء حتى يستطيع المواطن من خلال أبلكيشن الكشف عن الدواء وعن مصدره.



