الهند تقدم ألف منحة دراسية للطلاب الأفغان في 2023-2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مازالت الهند تتخذ موقفا ثابتا في التزامها بتعزيز المساعي التعليمية للطلاب الأفغان. ولدعم هذه القضية النبيلة، كشف المجلس الهندي للعلاقات الثقافية عن مبادرة لتقديم المساعدة للمواطنين الأفغان.

ويمنح المجلس الف منحة دراسية لبرامج المرحلة الجامعية والدراسات العليا من خلال برنامج المنح الدراسية الخاصة ويتم إجراؤها جميعا عبر الانترنت من خلال بوابة "إي-فيديا بهاراتي (إي-في بي)"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتؤكد هذه الفرصة، التي لا تقدر بثمن على دعم الهند الثابت وتفتح الأبواب أمام التعليم الجيد للطلاب الأفغان، في الدورة الأكاديمية المقبلة (2023-2024).

ويشمل برنامج المنح الدراسية العديد من البرامج والدورات في مجالات مثل إدارة الأعمال والتجارة وعلوم الكمبيوتر والفنون وغيرها.