قال الإعلامي عمرو أديب، إن المجتمع التركي لديه مشكلة مع الجنسية العربية، وذلك في معرض تعليقه على واقعة على الاعتداء على سائح كويتي في تركيا.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن السبب في الأمر قد يكون وجود عدد كبير من اللاجئين العرب هناك، وتحديدا من السوريين، مشيرا إلى أن اللاجئين يزاحمون الأتراك في فرص العمل ويتقاضون رواتب أقل.



وأوضح أن الاعتداء على السائح التركي كان مروعا، ويشبه اعتداءات كثيرة على العرب في تركيا،



ولفت إلى أنّ الاعتداء على العرب في تركيا تتكرر باستمرار، متحدثا عن طريقة تعامل سيئة مع العرب في المطارات أو المطاعم أو الكافيهات.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات التركية، القبض على مواطن تركي بتهمة ضرب سائح كويتي في مدينة طرابزون شمالي شرق تركيا، وفتح تحقيق قضائي في الحادثة، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.



ونقلت الوكالة عن بيان ولاية طرابزون أن المدينة شهدت مساء السبت، شجارا كلاميا بين سائحين أجنبيين، ووقتها اعتقد مواطن تركي أن السائحين يقاومان أفراد الشرطة الذين كانوا قد تدخلوا لتهدئة الشجار، فتدخل وضرب سائحًا يحمل الجنسية الكويتية بشكل مفاجئ وطرحه على الأرض.



وقالت الولاية إن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وأن السلطات تحقق معه بناء على تعليمات النيابة العامة في طرابزون.