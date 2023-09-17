قال اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنه لا يجوز فرض حظر استيراد أو منع السلع المستوردة من دخول البلاد وفقا لالتزامات مصر في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرا إلى إعداد وزارة الصناعة والتجارة قائمة بـ 155 منتجا يمكن تصنيعها محليا وتوفير بدائل المحلية بدلا من استيرادها.

وأشار إلى ارتفاع معدلات التصدير على نحو كبير بعدد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، مؤكدا قدرة الدولة على تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار صادرات.

وتابع: «حجم الصادرات المصرية من المفترض يجب ألا يقل عن 100 مليار سنويا»، موضحا أن أبرز العقبات التي تقف أمام ذلك تتمثل في شهادة خفض الانبعاثات الكربونية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي الموقعة على أهم السلعة المصرية تصديرا لأوربا مثل (الأسمدة- الألومنيوم- الحديد).

وأشار إلى إنشاء الوزارة وحدة لقياس الانبعاثات الكربونية خلال الفترة الحالية؛ بهدف مساعدة الصناعات المصرية على التصدير للاتحاد الأوربي، لافتا إلى استقبال الهيئة شكاوى الصادرات والواردات عبر أرقام خدمة العملاء والمدعمة بـ 3 لغات، وكذلك الموقع الإليكتروني على مدار الساعة.