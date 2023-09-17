اتصالات من &e تستثمر 12 مليار جنيه لتطوير الشبكة في عامين

كشف أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات من &e في مصر، أن شركته تستثمر نحو 12 مليار جنيه لتطوير وتحسين أداء الشبكة فى 2023 و2024.

وفازت شركة اتصالات من &e في مصر المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة أسرع شبكة محمول في مصر وفقاً لتطبيق ®Speedtest من شركة أوكلا العالمية المختصة بتقييم كفاءة خدمات الشبكات، وذلك بعدما اجتازت اتصالات اختبارات سرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية والتي تحتسب بيانات حصيلة اختبارات يجريها مستخدمو الإنترنت.

وأعرب أحمد يحيى، عن سعادته بالجائزة، مؤكدًا أنها تعد تكليلاً لجهود فريق عمل الشركة، قائلا إن الشركة حريصة دائماً على تنفيذ خططها التوسعية التي تعتمد فيها على ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية لمواكبة الزيادة المستمرة والضخمة في معدلات استخدام البيانات في مصر والتي نتج عنها حصول الشركة على أعلى تقييمات من مؤسسة أوكلا العالمية.

يذكر أن اتصالات من &e فازت بالعديد من الجوائز في قطاعات أخرى منها، جائزة "Top Employer" والتي فازت بها الشركة للمرة الخامسة على التوالي، وهي تعد أول جائزة دولية تطلقها مؤسسة "Top Employers" العالمية، والتي تهدف إلى توفير أفضل بيئة عمل للموظفين في مختلف القطاعات.

وفازت ايضا بجائزة أفضل 50 مكان عمل ملهما في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي جائزة دولية تطلقها مؤسسة Inspiring Workplaces العالمية المختصة بتوفير أفضل 50 مكان عمل في مختلف القطاعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.