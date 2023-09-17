ستولتنبرج: يتعين على ألمانيا تعزيز إنفاقها في مجال الدفاع مثلما كان الحال خلال الحرب الباردة

يكثف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الضغوط على ألمانيا لزيادة إنفاقها في مجال الدفاع لمواجهة الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في حوار نٌشر في صحف مجموعة "فونكه ميديا جروب": "خلال الحرب الباردة، عندما كان يحكم كونراد أديناور أو فيلي برانت، كانت نسبة الانفاق على قطاع الدفاع تتراوح ما بين 3% و4% من الانتاج الاقتصادي".

وفيما يخص النرويج التي ينتمي إليها ، قال إن الأمر كان مماثلا. وأضاف "لقد تمكنا من إدارة الأمر حين ذاك، ويتعين علينا أن نديره مجددا اليوم".

وأشار ستولتنبرج إلى القرار الذي تم اتخاذه خلال قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي، والذي بموجبه كان يعد الـ2% من إجمالي الناتج المحلي من أجل الانفاق العسكري "الحد الأدنى" على الرغم من أن برلين مستمرة في عدم تحقيق هذا الهدف.

وقال إنه توقع أن تتجاوز عدة دول حليفة هذا الهدف.

وأوضح أنه بصفته كان يعد رئيسا للوزراء في السابق للنرويج يعلم مدى صعوبة توجيه مزيد من الأموال لقطاع الدفاع، في الوقت الذي تعد فيه زيادة الانفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية أمرا ضروريا. وأضاف أنه في حال زادت وتيرة التوترات، يتعين زيادة الإنفاق على مجال الدفاع.

وأكد أن ألمانيا "تسير بشكل جيد في مسارها" للوصول لهدف الناتو المتمثل باستثمار 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي في قطاع الدفاع.