الطفلة رودينا فتحي بعد بكائها لمصافحة الرئيس: قولتله فرحانة علشان شفتك

أبدت الطفلة رودينا فتحي، سعادتها الغامرة بعد مقابلتها الرئيس السيسي، صباح السبت، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، عن سبب بكائها أثناء تواجد الرئيس بقريتها سدس الأمراء بمركز ببا، مؤكدة أنها لم تتوقع مقابلة الرئيس.

وأكملت حديثها، بأنها شعرت بسعادة كبيرة عندما استدعها الرئيس بين جموع أهالي القرية وصافحها، معقبة: «قلت للرئيس أنا فرحانة علشان شفتك».

وقالت الطفلة رودينا فتحي، إنها سعيدة بكل المشروعات والتطور الذي يحدث في محافظة بني سويف، وبالتحديد في قريتها سدس الأمراء بمركز ببا، معربة عن أمنيتها في التفوق دراسيًا؛ من أجل الالتحاق بكلية الطب مستقبلًا.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الرئيس السيسي، بتقنية الفيديو كونفرانس، عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وذلك خلال لقاء مع أهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وشملت المشروعات، التي افتتحها الرئيس، مجمع مصانع الرواد، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة، وجامعة بني سويف الأهلية، ومستشفى إهناسيا المركزي.



