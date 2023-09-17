وزير الصحة التركي يعلن وصول تعزيزات طبية إلى ليبيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، وصول معدات طبية وطاقم دعم مكون من 148 شخصا إلى ليبيا المتضررة من إعصار دانيال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول".



وأوضح قوجة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن 159 عنصرا طبيا تركيا يعملون حاليا بالمستشفيات الميدانية في ليبيا.



وأضاف مساء السبت، أن تواجد الفرق التركية في ليبيا يعتبر وظيفة إنسانية وأخوية.



وكان إعصار دانيال قد ضرب عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، يوم الأحد الماضي، وذلك بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا.



وقد انهار سدان فوق ميناء درنة، لتجتاح المياه مناطق شاسعة من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة.