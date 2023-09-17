محافظ بني سويف يشكر الرئيس السيسي على زيارته للمحافظة

تقدم المحافظ د. محمد هاني غنيم، بالإنابة عن أهالي وأبناء بني سويف وبالأصالة عن نفسه، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشريفه وزيارته المحافظة "أمس السبت"، حيث شهدت الزيارة افتتاحه بعض المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات والمرافق الخدمية على أرض بني سويف.

وأعرب المحافظ، عن امتنانه وتقديره للرئيس باختياره بني سويف؛ لتكون محط الأنظار ومحور اهتمام وتركيز محافظات مصر، حيث كانت بني سويف بشرة خير وأمل لشعب مصر عامة ولبني سويف خاصة، حيث أعلن من أرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات الاستثنائية لصالح المواطن المصري والتي تضمنت العديد من العلاوات الاستثنائية والإعفاءات الضريبية، وغيرها من القرارات التي تجسد إدراك التام وشعوره وانحيازه الواصح للمواطنين، وحرصه على التيسير عليهم في ظل الأزمات العالمية والتحديات التي يشهدها العالم.

وأثنى المحافظ، على حفاوة الاستقبال والسعادة الغامرة، التي قوبل بها الرئيس من المواطنين، والذي يجسد بشكل كبير مدى التلاحم والحب بين المواطنين وقائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ظهر في مشاهد عفوية والبساطة خلال لقائه بإحدى الأسر أو حواره من الشباب والمواطنين بشكل يجدد الأمل في النفوس، ويعزز الإرادة في مواصلة المسيرة رغم كل التحديات والظروف الاقتصادية والتحديات العالمية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشر أمس السبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا توجه خلاله بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وعبر عن سعادته واعتزازه بما شهده من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين، وموجها تحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات، واختتمها: "شكرا لكم من كل قلبي.. ودائما وأبدا تحيا مصر".