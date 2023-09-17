المتحف اليوناني الروماني يمتلك 150 ألف عملة أثرية نادرة لا يوجد مثلها في العالم

كشفت الدكتورة منى حجاج، أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة الإسكندرية وعضو اللجنة العليا لسيناريو المتحف اليونانى الروماني، عن العروض الجديدة التى يشهدها المتحف اليونانى الرومانى، قائلة إن المتحف يمتلك 150 ألف عملة أثرية نادرة لا يوجد مثلها على مستوى العالم، وأنه سيتم عرض نصفها في السيناريو الجديد تقيدا بالمساحة.

وأضافت، خلال تصريحات لـ"الشروق" على هامش ندوة "المتحف اليونانى الروماني في ثوبه الجديد" بالقنصلية الإيطالية في الإسكندرية أمس السبت، أن سيناريو المتحف سيتضمن عرضا لأول مرة للإلهة "باستت" معبودة مدينة الإسكندرية، التى لم يتحدث عنها أي كاتب يونانى.

وأشارت إلى عرض جديد آخر يتضمن أكبر مجموعة تماثيل تناجرة في العالم، وكذلك لوحة نقراطيس وعمرها 130 عاما، التى تم اكتشاف مثيلاتها في الشكل والحجم بعد 100 سنة من الاكتشاف الأول، حيث تحولت الأخيرة إلى معارض مختلفة على مستوى العالم