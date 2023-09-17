السلطات الألمانية تفتح 2860 قضية قانونية ضد متظاهرين معنيين بالمناخ في برلين

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فتحت السلطات الألمانية 2860 قضية قانونية ضد متظاهرين معنيين بشئون المناخ في برلين، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بناء على طلبها.

ويشكل النشطاء الأعضاء في جماعة "لاست جينيريشن" (الجيل الأخير) المعنية بقضايا المناخ، 2458 حالة من القضايا، بينما هناك 402 ناشط ينتمون لجماعة إكستينكشن ريبيلين" (التمرد ضد الانقراض).

وتُعرف مجموعتا العمل من أجل المناخ، بعصيانهما المدني، الذي يشمل ممارسة أعمال مثل غلق الشوارع، حيث يقوم المتظاهرون بلصق أنفسهم بالإسفلت.

ودعا أعضاء جماعة "لاست جينيريشن" إلى تجديد أعمال غلق الشوارع في العاصمة الألمانية بدءا من يوم غد الاثنين، وذلك لفترة غير محددة، حيث يطالبون بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

وبحسب مكتب المدعي العام، يوجد حاليا 74 حكما ملزما من الناحية القانونية لأعضاء الجماعة.

وكانت محكمة مقاطعة تيرجارتن أصدرت في المجمل 143 حكما حتى الآن، وتمت تبرئة المتهمين في قضيتين. وصدر حكم بالسجن في قضيتين.

وقضت المحكمة على عدد كبير من النشطاء بدفع غرامات، كان معظمها بسبب الإكراه ومقاومة المسؤولين لمكلفين بإنفاذ القانون.