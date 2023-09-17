محافظ الشرقية يشارك في مؤتمر المستقبل الصحي والذكاء الاصطناعي بجامعة مصر الدولية

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في المؤتمر العلمي الذي أقيم تحت شعار: "المستقبل الصحي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي"، في كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية.

وثمن محافظ الشرقية، خلال المؤتمر، دور مهنة الصيدلة في المجتمع باعتبارها مهنة محورية تقدم خدماتها في جميع المجالات ويستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وتستلزم ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر؛ للارتقاء بها واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسئولية تجاه أفراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام.

ومن جانبه، أوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية، أن فعاليات المؤتمر تتضمن عرض 12 بحثا علميا للطلاب عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الصيدلة، وتقديم محاضرات علمية لعدد من العلماء المتميزين في المجال الصيدلي عن المستقبل الصحي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.