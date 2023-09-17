الهند تدشن برنامجا لدعم الحرفيين

دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، برنامجا للمساعدة في عرض المنتجات الهندية في العالم، حيث ستنفق الهند 130 مليار روبية (1.6 مليار دولار) لدعم الحرفيين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مودي القول إن الهدف من الخطة هو تعليم الحرفيين المهارات اللازمة لكي تصل منتجاتهم للسوق خارج الهند، بحيث يتم الاستفادة من الطلب المرتفع على المنتجات اليدوية حول العالم.

وأضاف مودي أنه عندما تجتمع التكنوولجيا والتقاليد سويا، يسفر ذلك عن أمور رائعة، مشيرا إلى تقديم هدايا من صنع حرفيين محليين للضيوف الذين كانوا في الهند خلال قمة مجموعة العشرين.