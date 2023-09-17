أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، تنظيم فعاليات ندوة توعوية لمرضى قصور عضلة القلب وتصلب الشرايين، غدا الإثنين، بقاعة مجمع الأقصر الطبي بوسط مدينة الأقصر.

ووجه فرع الهيئة، الدعوة للمواطنين من المرضى وذويهم لحضور الندوة للتعرف على كيفية معرفة المرض ومواجهته وطرق العلاج منه.



وقال الفرع إن الفعاليات ستبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية مساء، حيث يلقي الندوة عدد من المتخصصين في أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية مفتوحة تتناول أهم الأسئلة والاستفسارات المطروحة من جموع الحضور.