سقوط شرفة عقار بفلمنج في الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت اليوم الأحد، شرفة شقة سكنية بالطابق السادس من العقار رقم 1 شارع "طمازين" تقاطع شارع مصطفى كامل، منطقة فلمنج، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطارا من غرفة عمليات حي شرق، وقسم شرطة أول الرمل، يفيد سقوط أجزاء من عقار دون حدوث خسائر في العقارات المجاورة، وجرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.



وبانتقال الشرطة، رفقة إدارة المباني والمشروعات، ووحدة التدخل السريع بحي شرق، وضباط إدارة المرور إلى موقع البلاغ، جرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، وتبين من المعاينة والفحص إنهيار شرفة شقة سكنية من العقار الصادر له قرار ترميم دون أن ينفذ.



تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.