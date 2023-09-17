كيف تدعم الأشخاص نحو الشعور بالأهمية لتحسين صحتهم النفسية؟

يعاني كثيرون من مشكلة الشعور بعدم القيمة، سواء في العمل أو المنزل أو دوائر الأصدقاء، ويعد هذا الموضوع محل اهتمام من المختصين النفسيين لأنه ينعكس مباشرة على الصحة النفسية للأفراد، وله تأثير سلبي على تقدير الفرد لذاته.

لذلك تنصح الدكتورة سوزان ديجز وايت، رئيس قسم الإرشاد والتعليم العالي بجامعة إلينوي الشمالية، ومستشارة نفسية متخصصة في العلاقات الأسرية، بعدد من الأمور المهمة التي يمكن أن يساعد بها الناس بعضهم البعض، سواء في بيئة العمل أو العائلة أو الصداقة لدعم الصحة العقلية، من خلال تقرير نشر في مجلة "سيكولوجي توداي"، وهذه النصائح تصلح أيضاً للتعامل مع الأطفال لتزويد شعور الأهمية لديهم، من خلال عدة نقاط:

تأكيد الأهمية:

- ارسل رسالة نصية فقط للتواصل معه وإخباره أنك تهتم به.

- قدم لهم مجاملة صادقة تؤكد قيمتهم بالنسبة للمجموعة الأكبر سواء كانت العائلة أو الشركة التي تعملون بها.

الاهتمام بهم:

- خصص وقتًا ووفر لهم مساحة لمشاركة أفكارهم ومشاعرهم.

- لاحظهم واعترف بهم وشارك في الاستماع النشط معهم.

التقدير:

- تأكد من التواصل معهم عند ظهورهم وأخبرهم أنك سعيد برؤيتهم.

- دعهم يعرفون أنك لاحظت غيابهم وأكد أن هذا الغياب مؤثر.

الاستماع إليهم

- اسألهم عن أحوالهم وامنحهم الوقت للإجابة.

- اسألهم عن أفكارهم أو وجهات نظرهم حول القضايا أو المهام المشتركة بينكم.

الاعتماد عليهم:

- دعهم يعرفون ما تحتاجه منهم واعترف بجهودهم في توفير ذلك.

- الاعتماد على شخص ما يعني أنك تثق به، لذلك دع الشخص يعرف أنك تثق به من خلال التواصل وطلب المساعدة.

وأوضحت وايت سبب اختيار هذه العناصر تحديداً لدعم شعور الآخرين بالاهتمام ممن حولهم، وقالت: "عندما نتحدث عن كيفية تسهيل الصحة العقلية، فإننا غالبًا ما نتحدث عن قيمة ضمان شعور الآخرين بالانتماء، سواء كان الأمر يتعلق بالانتماء إلى مكان العمل أو ساحة المدرسة أو المجتمع، فإن الشعور بالانتماء يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في شعورك تجاه أهمية وجودك في الحياة".

وأضافت، "إذا شعر الفرد أن ما يفعله موضع تقدير من قبل المجموعة التي يتواجد فيها، وتم النظر إلى مساهماته على أنها مفيدة أو مرغوبة، فإن التقييم الإيجابي يمكن أن يحرك الشعور بالانتماء بالإضافة إلى تأكيد على الأهمية، وهنا تنشأ مسألة مهمة وهي علم الفرد أن وجوده له قيمة"، موضحة أن الاهتمام هو نتاج عمليتين متميزتين، الشعور بالتقدير من قبل الآخرين والشعور بأنك تضيف قيمة إلى المجموعة.

كما قالت: "نشعر إننا مهمون عندما يعبر الآخرون عن تقديرهم لما نقدمه وما نفعله، قد يعني الانتماء أن هناك مكانًا لنا أو أنه يحق لنا الحصول على مكان وسط مجموعة ما، ولكن الأهم هو أن الآخرين ممتنون لوجودنا في ذلك المكان، الانتماء ليس فقط معرفة أن هناك مكانًا لي، لكن المهم هو معرفة أن الآخرين يحتاجون إلى وجودي".